【有相睇】股市波動未驚過　買家見單位有靚裝即入市　綠表價515萬購居屋

近日股市波動，不少人關注樓價會否受影響。不過有業主就當機立斷降價放售單位，亦有買家不擔心樓價升跌，買入居屋單位自用。

富誠地產駱承德表示，鑽石山慈愛苑三期2房單位綠表成交，單位為黃大仙慈雲山道120號慈愛苑三期G座高層3室，單位為2房間隔，實用面積506平方呎，座向東北望山景，日前以515萬元綠表價成交，實用呎價10,178元。由代理提供的相片可見，單位內櫳裝修新淨企理，外望開揚山景。

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據了解，原業主於2016年9月於二手市場以378萬元（綠表）購入，持有單位5年，是次轉手賬面獲利137萬元，單位升值36.2%。

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