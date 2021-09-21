【大行點睇】花旗及里昂料收租股政策風險較小　呢隻股成兩間大行首選

花旗發表報告指，本港地產股中，依次較看好零售、辦公室和住宅物業發展。該行指，近日有報道表示中央與本地地產商會面，要求協助解決房屋短缺問題。雖然相關政策並無官方公布，但該行認為收租股的政策風險較少，特別是在通關後可以重開，該行首選恒隆地產(00101)及九龍倉置業(01997) 。發展商中，則看好土儲較便宜、以及低負債的公司新地(00016)可相對地跑贏同業。

里昂亦發表報告表示，本港地產股因近日傳出中央要求幫助解決房屋問題，而見市場對地產股的投資情緒轉弱。而該行指主要發展商近年都積極協助政府創造更多中期房屋供應，包括捐贈農地、土地共享計劃等。

該行估計，本港發展商可做的不多，特別是在現有供應機制下，以及風險主要來自政策轉變，認為目前收租股的風險會較少，如希慎興業(00014) 及九龍倉置業。九置成兩間大行首選。

其餘大行對九置評級及目標價：

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