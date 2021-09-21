【大行點睇】 富力獲主要股東80億元資金支持 里昂指有助緩解流動性擔憂

里昂發表研究報告指，富力地產（02777）出售物業管理業務後，即獲主要股東李思廉及張力提供80億元資金支持，反映主要股東對解決短期流動性問題的承諾，以及對公司股權價值的信心，相信有助緩解投資者對公司流動性擔憂及未來6個月股價壓力。富力今日（21日）股價隨全綫內房大彈12.1%，為表現最佳的內房股，收報4.81元，成交額1.5億元。

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不過，該行認為公司6個月後的流動性狀況仍受合約銷售現金回收、資產處置進度以及開發商整體融資環境的影響，仍予富力「買入」評級。

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記者：郭秀慧