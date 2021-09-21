【帶你睇盤】巴士總站上蓋　配套齊全　兩房改大一房連型格裝修

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常說兩房單位適合分支家庭客，大人和孩子各有活動和私隱空間。不過，今次介紹的放盤單位，業主就將原則兩房改成大一房，以便照顧小孩。
是次介紹的單位，位於粉嶺帝庭軒5座極高層H室，單位實用面積419平方呎，叫價650萬元。帝庭軒位於巴士總站上蓋，區內又有眾多民生小店、食肆，生活配套齊全；此外，單位為於極高層，既清靜又可享開揚景致，內櫳附新淨型格裝修，方便入住。
|放盤單位
|帝庭軒5座極高層H室（物業編號：BF30827972）
|實用面積
|419平方呎
|間隔
|原則兩房，改一房
|叫價
|650萬元
|賣點
|
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註︰
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撰文 : 謝昕蕎