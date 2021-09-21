【帶你睇盤】巴士總站上蓋　配套齊全　兩房改大一房連型格裝修

常說兩房單位適合分支家庭客，大人和孩子各有活動和私隱空間。不過，今次介紹的放盤單位，業主就將原則兩房改成大一房，以便照顧小孩。

是次介紹的單位，位於粉嶺帝庭軒5座極高層H室，單位實用面積419平方呎，叫價650萬元。帝庭軒位於巴士總站上蓋，區內又有眾多民生小店、食肆，生活配套齊全；此外，單位為於極高層，既清靜又可享開揚景致，內櫳附新淨型格裝修，方便入住。

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放盤單位 帝庭軒5座極高層H室（物業編號：BF30827972） 實用面積 419平方呎 間隔 原則兩房，改一房 叫價 650萬元 賣點 連豪華型格裝修

極高層、景觀開揚

巴士總站上蓋物業

社區設施齊全、聯和墟民生小店林立、附近設體育院、戲院等

近蓮塘/沙頭角/羅湖口岸

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3zDq49b

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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