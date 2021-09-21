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【樓市熱話】 私樓VS村屋 港人買樓陷兩難 網民：要住過才能知道有甚麼問題

理財智慧 19:25 2021/09/21

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大家喜歡住私樓還是村屋呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己本住開私樓，但因養了寵物，於是正考慮搬到村屋，但卻又因其一些缺點而猶豫不決，於是決定向網民詢問意見。

樓主經歷:

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【樓市熱話】業主怕單位愈遲愈難賣出 蝕本價沽柏蔚山 三年帳蝕420萬 【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「雙租啦，村屋租值又低。」，「好村屋實用性已全勝私樓，我自己上個單位實用率90％以上，私樓有嗎？」，也有人指，「不要，以過來人身份提醒你，村屋很難住。」，「有治安問題，夜返少少也很怕，另外還有昆蟲、交通不便等問題。」。

而最後樓主也在討論區留言指，「我去看樓要行上2樓時已經喘氣，但兒子很喜歡那個單位，我要賣樓才能買到，數目還在計算中。」。

 

同場加映: 【青姐話】監管無邊界 港股新常態

 

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責任編輯：關海儀

 

 

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