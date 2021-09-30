【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理黃浣菁　以心待客　為客為己構建更精彩人生

宏利財富管理經理黃浣菁（Tzena）在開朗明亮的笑容下有一顆廣闊的心，閒時喜歡周遊列國、放眼世界，事業路上亦喜歡不斷尋求突破，在建築界打拼多年，有感事業發展已達一定里程，希望思考下一高峰的方向。因緣際會之下，Tzena打開了理財策劃的大門，除了於工作中廣結朋友，實踐其助人之心外，亦成功再創事業新天地，更已連續兩年達至業界精英指標──百萬圓桌會會員資格(MDRT, Million Dollar Round Table)。

Tzena當日離開上一份工作，本想放一個悠長假期，淨空思緒再出發，而加入保險業只因為機緣巧合。Tzena笑說：「我是一個好動的人，喜歡充實的生活。放假時經常找朋友相聚，碰巧大家談及退休規劃，想買年金，而他們覺得我精力太旺盛，又有太多空閒時間，於是就提議我幫助了解有關詳情。無心插柳柳成蔭，我卻因而發現財策行業工作模式自主靈活，可隨每位顧問的意願去訂立發展目標及步伐，而且市場機遇處處，退休規劃、醫療生活保障等都是城中熱話，亦是富意義的工作，因此我便選擇投身財策行業，希望為客戶、為自己構建更精彩的人生。」

▲ Tzena很高興能夠加入一支充滿積極正能量的團隊，與志同道合的夥伴一同向目標進發。

將客戶視為朋友

Tzena抱持幫朋友的心態踏足保險業，入行短短一年半時間，便先後兩次獲得MDRT資格，今年更只花六個月便率先達標。她自言從不銷售保險產品或服務，而視保險為幫助朋友做好理財的工具，「首先，我視每位客戶都是朋友，以對待朋友的心態和他們傾談，了解他們所需所想，從心出發，為他們策劃解決方案。」

根據Tzena的經驗，大部份客戶對強積金（MPF）的認識都不足，卻又是必須要面對的問題。她會以此打開話匣子，盡量顯淺地分享如何規劃MPF的專業知識。「所謂積少成多，只要用心整合及規劃，MPF對日後退休是很有幫助，但很多人沒有要打理的概念，所以他們都很樂意有一個可信任的朋友去幫忙處理。」由幫助客戶打理MPF開始，慢慢和他們建立互信關係，成為交心的朋友，正是Tzena成為出色財富管理經理的心得。

疫情提升危機意識

Tzena加入宏利時，碰巧疫情初爆發，不少行業都大受影響，她卻說疫情反而令人多思考保障的重要性，「以往我們最常被客戶拒絕的原因是客戶看不到保險的價值，在一切順利的日子，你的確感受不到保單的作用，但在大家艱難的時侯，各種保障才顯得重要、有價值。疫情的爆發令香港人的危機意識增加了，提醒了大家未雨綢繆的重要性，更加關注自己及家人的保障安排，無論醫療、危疾或人壽，以至各種財富管理產品都有更高需求，反而更多客戶都主動找我們幫助。」

不為當下成功自滿 以目標推動自己進步

入行短短日子已成為成功的理財策劃精英，Tzena卻謙稱從不覺得自己成功，「對我來說成功是過去累積下來的結果，而我是一個不喜歡回頭望過去，只想不斷向前的人，比起此刻是否成功，我更重視如何達成下一個目標。我會為自己訂立短、中、長目標，只要達到定下的目標，我就會感到滿足和快樂。當然，我十分感謝宏利的Career of Excellence and Opportunities（C.E.O.）計劃及團隊的支持，提供多元培訓及豐富支援，讓我更快上手，更快達到目標。」

帶領Tzena入行的宏利分行經理鄺鉅洪（Ambrose）亦認同Tzena除了擁有清晰目標，也是個堅持到底的人，這性格有利她在這行業持續發展，「Tzena的堅持不單是業績的追求，更多是對客戶的服務質素也堅持做到最好，不論是大單或細單，都盡一百分心力去跟進，這種工作以至人生態度，都是年輕人學習的榜樣。」

▲ Ambrose（右）非常欣賞Tzena貫徹始終的性格，堅持用心去幫助每位客戶。

Tzena總結時也寄語有意入行的新人，要聰明地投資時間和精力，靈活運用腦袋，「我認同年輕人要勤力上進，不要偷懶，但也要學會用力用得其所，才能達到事半功倍的效果。例如在尋找客戶時，不要藥石亂投，要懂得分辨客人的需要，針對其所需提供合適方案，才能增加成功率。」如能像Tzena一樣以心待客，訂立目標並堅持實踐，相信每位加入財富管理行列的年輕人，也能夠做出成績，創立屬於自己的事業版圖。

(特約)