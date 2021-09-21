【內銀股】內銀受恒大影響風險可控 大和料政府將公布解決方案

大和發表報告，指市場憂慮內銀在中國恒大 （03333） 的風險，主要重點在貸款、債券及金融產品，大和指貸款及債券的風險較低，涉及金融產品的風險亦有限。大和估計政府將公布房地產問題的解決方案，其中重點是恒大。

大和留意到有投資者趁機沽出內銀股份，但估計行業受影響有限，不會受到較大的負面影響，不過要留意部分內銀要加大撥備吸收信貸損失，其中郵儲銀行 （01658） 在內房的貸款佔比較低，面對的信貸成本壓力亦最低。

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