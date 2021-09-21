  • 30°C
香港時間 : 2021921日 (二) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】摩根大通數碼零售銀行Chase進軍英國　主打扣賬卡1%現金回贈

股市 16:26 2021/09/21

分享：

【虛擬銀行】摩根大通數碼零售銀行Chase進軍英國　主打扣賬卡1%現金回贈

傳統金融機構紛紛進軍虛擬銀行，有外電指，美國銀行巨頭摩根大通（美：JPM）周二（21日）在英國推出數碼零售銀行 Chase，首次涉足北美以外的零售銀行業務。Chase首席執行官Sanoke Viswanathan提到，如果英國業務發展成功，會擴展到其他歐洲市場，然後是全球。

摩根大通推出多項優惠吸引客戶免費註冊，包括扣賬卡消費1%現金回贈以及消費零錢存款將獲5%利息，Viswanathan稱，現時Chase 銀行已經在英國僱用大約 500名員工，有意增聘更多員工加入客戶支援團隊。

英國零售銀行市場，加上當地央行利率較低以及賬戶可以自由往來的傳統，導致利潤相對微薄，Viswanathan指出，英國市場結構下，銀行必須產生規模經濟，才可以賺取利潤，但如果規模不大或擁有高成本的基礎設施，就不會發揮作用。

此前，摩根大通的美國競爭對手高盛（美：GS）早在2018 年在英國推出 Marcus 數字銀行，早段成功吸納數十億英鎊的存款，當時儲蓄利率為 1.5%，高於市場利率。

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐前大班范寧執掌英國基建銀行　大搞綠色金融

【增聘人手】摩根士丹利從瑞銀「挖角」　增聘私人銀行家拓星財管業務

【人民幣定期存款】虛銀1年人幣定存息加至2.45厘 硬撼傳統銀行

美股 金融機構 虛擬銀行 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 銀行

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨反彈329點、納指期貨升0.9%　儲局今起議息（不斷更新）

下一篇文章

【人幣定存】上商6個月人幣存息加至2.45厘 港銀齊加人幣息率搶存
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】道指期貨反彈329點、納指期貨升0.9%　儲局今起議息（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨反彈329點、納指期貨升0.9%　儲局今起議息（不斷更新）
【恒大3333】蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」　內地樓市或因此陷入寒冬
【恒大3333】蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」　內地樓市或因此陷入寒冬
【港股夜期+ADR】全球齊冧　外媒憂恒大引爆環球金融危機　夜期再瀉393點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】全球齊冧　外媒憂恒大引爆環球金融危機　夜期再瀉393點（不斷更新）
【內房股】新力控股插近9成後停牌　標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」（第四版）
【內房股】新力控股插近9成後停牌　標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」（第四版）
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）