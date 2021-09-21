▲ 【虛擬銀行】摩根大通數碼零售銀行Chase進軍英國 主打扣賬卡1%現金回贈

傳統金融機構紛紛進軍虛擬銀行，有外電指，美國銀行巨頭摩根大通（美：JPM）周二（21日）在英國推出數碼零售銀行 Chase，首次涉足北美以外的零售銀行業務。Chase首席執行官Sanoke Viswanathan提到，如果英國業務發展成功，會擴展到其他歐洲市場，然後是全球。

摩根大通推出多項優惠吸引客戶免費註冊，包括扣賬卡消費1%現金回贈以及消費零錢存款將獲5%利息，Viswanathan稱，現時Chase 銀行已經在英國僱用大約 500名員工，有意增聘更多員工加入客戶支援團隊。

英國零售銀行市場，加上當地央行利率較低以及賬戶可以自由往來的傳統，導致利潤相對微薄，Viswanathan指出，英國市場結構下，銀行必須產生規模經濟，才可以賺取利潤，但如果規模不大或擁有高成本的基礎設施，就不會發揮作用。

此前，摩根大通的美國競爭對手高盛（美：GS）早在2018 年在英國推出 Marcus 數字銀行，早段成功吸納數十億英鎊的存款，當時儲蓄利率為 1.5%，高於市場利率。

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