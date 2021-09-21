【中小企融資擔保計劃】政府延長3個企業貸款計劃還款期　中小企：幫助大

▲ 政府進一步優化「中小企融資擔保計劃」下的3個支援措施。

為協助企業應對經營困境，行政長官林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前見記者，宣布進一步優化「中小企融資擔保計劃」下的支援措施，「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」的還息不還本安排，將由最多18個月增加至最多24個月，還息不還本安排的申請期，也一併延長至明年6月底。另外，政府較早前已經宣布將「百分百擔保特惠貸款」的申請期延長6個月至明年6月底。

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香港中小企促進聯合會會長林國雄表示，該會旗下逾95%會員也有申請上述計劃，認為是次延長措施對中小企幫助大。他解釋，即使中小企有經營能力，但現金流壓力仍然緊張，尤其不少企業需在年底「出雙糧」及「找數」，故延長還款期可給予企業更大彈性的資金周轉空間。他又提到，雖然目前疫情尚算好轉，消費券也有助刺激本港內部經濟，但認為香港始終仍需靠旅客支撐消費，相信經濟短期內仍存隱憂。他期望，當局可在明年再檢視有關計劃，屆時看看是否有需要再延長還款期。



廠商會會長史立德亦指出，當前香港經濟雖然正穩步上揚，但部份環節和行業因為外圍疫情仍然反覆、正常「通關」未見曙光，以及社交距離措施仍然維持等因素而尚未走出困局，復甦動能顯得不均勻。鑑於財政政策是關乎本港經濟此輪復甦能否行穩致遠的一大關鍵，特區政府及時延長多項扶持措施，將會為本地經濟繼續注入動力，希望有關安排能紓緩企業和市民在資金周轉方面的問題。

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林鄭月娥指，本港經濟反彈，但部份受疫情重創的行業仍然面對困難，特別是資金周轉困難，故決定延長三個為企業及個人提供的貸款擔保計劃，負責的機構金融管理局和按證保險有限公司會盡快公布詳情。她又提到，三項計劃過往協助不少企業和人士，就中小企融資擔保計劃而言，批出的申請約67,000宗，涉及總貸款約達1,700億元，惠及約41,600間企業和逾61萬名員工。

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記者：蘇穎琪