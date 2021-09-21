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【著數優惠】港人於指定日子搭九巴「星級尊線」 可獲贈天際100門票

理財智慧 16:53 2021/09/21

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九巴公司近日宣布最新一輪乘車優惠詳情，凡乘客於指定日期內，每次以全程車資乘搭P960及P968路綫，即可獲贈「天際100香港觀景台」(天際100)標準門票一張，數量有限，送完即止。

乘客凡在9月22、24、25及26日期間，乘搭路線P960及P968，上車後，當值車長會即時向每位繳付全程車資的乘客，贈送「天際100」標準門票一張，價值198元，門票有效日期至11月30日及星期一至日及公眾假期均適用，數量有限，送完即止。

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路線P960 [兆康站（北）⇌ 灣仔（北）] 及P968 [朗屏站／元朗（西）⇌ 天后] ，全程車費分別為$32.8及$36.9，每日提供服務，行經西區海底隧道，中上環、金鐘、灣仔及銅鑼灣。主要車隊備有最新的安全裝置及豪華舒適座椅，不設企位。

至於「九巴月票」乘客，除了可以優惠票價體驗P960及P968服務，亦可獲贈天際100門票。由即日起至10月31日，「九巴月票」乘客可以正價約二七折，乘搭P960及P968路線。月票乘客上車時先繳付P960或P968線正價車資，乘客可於乘車後10個工作天至30日內，透過八達通應用程式或前往八達通服務站拍卡退回車費差額，車費差額按上車點而定。

 

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責任編輯：潘曉豐

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