【人幣定存】上商6個月人幣存息加至2.45厘 港銀齊加人幣息率搶存

▲ 上商加3個月及半年人民幣定期存款息0.1厘，齊報2.45厘，跟一年看齊。

時值中秋，適逢假期前夕，復添聯儲局議息在即，市場觀望氣氛甚濃，但兩間中小行仍加人民幣定期存款息，包括上商全面調升短中長息，當中加幅最多是1個月、3個月及半年，齊上調年息0.1厘、一年息率則微升0.05厘。目前其3個月、6個月及一年的新息率齊報2.45厘。至於大眾銀行更兩連加，把1周短存年息累升0.2厘至1.25厘。專家料加息浪將延至下月的跨季度，因反映跨季度的一周及兩周的離岸人民幣拆息持續扯升，今天（9月21日）齊挾高至直逼4.5厘，遠較6個月及1年期的3.33厘高，凸顯短期頭寸趨緊。

港銀6個月人幣定存息率比較，可按下圖了解

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上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉今午回應本報查詢指，人民幣拆息走高，遂把短期定存息的加幅較多，而現時存戶對3個月及半年人幣定存較感興趣。倘以半年期人幣定存計，以招商永隆的2.65厘年息膺高息王。

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專家認為，眼下市場對人民幣需求甚殷，迎戰5大產品蓄勢待發，包括：（1）本周四（23日）國家財政部來港發行80億元（人民幣、下同）國債；（2）翌日（24日）更有兩大戰線，包括人行推50億元的半年期央票，加上債券南向通正式開通，每日額度上限達200億元；（3）10月18日港交所 （00388） 正式推A股指數期貨；（4）10月29日富時正式把國債納入主流國際債券指數WGBI，渣打及富時曾於3月時齊料，初期每月帶來36億至40億美元的被動資金流入；（5）特首林鄭月娥日前指，深圳市政府訂於下月首次來港發行離岸地方債，總額不多於50億元。

此外，全球聚焦本周四聯儲局公布議息結果，而當天標售的國債，也是恒大 （03333） 及監管風暴後推人民幣債券，其承接力備受關注。而參考去年已推的3次國債，每次標售額皆為50億元，而中標息率也相同，分別為兩年期2.1厘，5年期稍高2.2厘。至於認購反應，去年11月25日投標時接獲162.5億元申請額，超購2.25倍。而9月21日吸資208.14億元，超購3.16倍。7月23日開賣時吸引249.93億元入標，超額認購3.99倍，當中兩年期標售40億元的票息2.1厘，5年期推10億元、中標息率2.2厘，其時中美關係惡化，離岸價更乍現七算。

至於論及票息，以前年中標成績最高，票息直逼3厘，例如2019年11月推的國債，兩年票息2.95厘、5年更達3.03厘，吸金197.8億元，超購2.96倍。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪