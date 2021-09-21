【大行點睇】高盛預計6賭牌獲續批　新牌為期10年　濠賭股全綫反彈

高盛發表報告指，近日與澳博控股(00880) 管理層舉行投資者會議，就澳門政府已展開修改博彩法的公眾諮詢，澳博管理層估計澳門特區政府可能續批目前6個博彩牌照，被問及現有持牌人之間併購的可能性時，澳博管理層指目前的博彩法不允許一家公司持有兩張牌照；公司指澳門博彩稅率在區域範圍內已經很高，料進一步上調的空間應該有限。

關於澳門新賭牌的特許經營期限，澳博預計新期限將會短於20年，指5年可能太短，公司參考新加坡的情況，認為新期限為10年屬合理估計。而澳博管理層認為大多數運營商應該有足夠的股權作為持牌公司。

今日濠賭股普遍反彈，銀娛（00027）升3.5%；金沙中國（01928）升4%；澳博（00880）升2.4%；永利澳門（01128）升5.4%；美高梅（02282）升7.1%；新濠國際（00200）升4.5%。

大行對澳博評級及目標價：

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