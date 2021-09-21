無礙股市波動　鴨脷洲逸南加推16伙　折實價449萬起

市傳中央要求本港地產商協助解決房屋問題，消息一出，即令地產股急挫，但大部分發展商強調，推盤部署未受影響，其中恒地（00012）位於鴨脷洲大街71號的逸南（The Upper South）宣布加推16伙，折實價4,490,380元起。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝說，逸南自開售以來深受用家及本地投資者歡迎，故上載全新價單及銷售安排，並於周六（25日）發售。據全新價單顯示，加推單位包括17伙開放式間隔、及4伙一房間隔，價單定價由4,777,000元起，至最貴7,835,000元，價單呎價則約26,104元至29,678元。以最高總折扣計，單位折實價約4,490,380元至7,364,900元，折實呎價則約24,538元至27,897元。

恒地同日公布銷售安排，定於周六（25日）發售16伙，其中12伙是開放式間隔、4伙是1房間隔，價單定價由4,777,000元起，至最貴7,835,000元，價單呎價約26,104元至29,678元，以最高總折扣計，單位折實價4,490,380元至7,364,900元，折實呎價則約24,538元至27,897元。資料顯示，項目開售至今累售75伙，佔可發售單位91伙逾82%，套現逾4.2億。

示範單位

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