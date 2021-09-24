房地產牽連廣泛 恒大軟着陸對整體有利

房地產行業上游連著政府土地銷售、建築用水泥、鋼材，中間連著建造工程，下游連著裝修、建材、家電、汽車等，全程牽連著金融系統，產業鏈很長，對國民經濟有重大影響，房地產又是中國家庭最主要的財富儲存手段，因此，如果房地產企業大量倒閉、房價大跌，必定對經濟有重大負面影響。

如果要防止恒大債務危機的擴散傳染，避免引發行業危機，較好的辦法是讓恒大債務軟著陸，有序釋放債務壓力。

從目前情況看，解決恒大債務危機的關鍵是協助恒大獲得現金。由於恒大債務龐大，信用風險已經暴露，靠常規融資手段取得新資金基本不可行，因此，恒大獲得現金的主要手段應該是依靠資產變現，從恒大手頭的資產看，主要有三類：樓盤，土地儲備和其他資產。土地儲備變現需要將土地賣給其他房地產開發商，但民營房地產商目前普遍資金緊張，國企房地產商也較為謹慎，很難大量購買恒大土儲，因此靠出讓土地儲備回籠資金的機會相對有限；加快樓盤變現的最大困難是政府對銀行按揭的限制，如果可以適當放鬆，相信會有助於恒大的樓盤變現；其他資產變現取決於恒大是否有足夠的變現決心和價格彈性，如果抱著不願賤賣資產的心理，變現可能就會較為困難。

普遍而言，所有高杠杆房地產企業面臨的困難都有和恒大相似的一面，就是在融資困難下，需要儘快賣樓回籠資金，以免現金流枯竭。從這個角度講，政府適當放寬按揭政策有一定必要性，否則，就會令企業陷入既借不到錢，又賣不出錢，還要還債的死局，很難解決。

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