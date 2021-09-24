  • 31°C
香港時間 : 2021924日 (五) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

房地產牽連廣泛 恒大軟着陸對整體有利

股市 12:00 2021/09/24

分享：

房地產行業上游連著政府土地銷售、建築用水泥、鋼材，中間連著建造工程，下游連著裝修、建材、家電、汽車等，全程牽連著金融系統，產業鏈很長，對國民經濟有重大影響，房地產又是中國家庭最主要的財富儲存手段，因此，如果房地產企業大量倒閉、房價大跌，必定對經濟有重大負面影響。

如果要防止恒大債務危機的擴散傳染，避免引發行業危機，較好的辦法是讓恒大債務軟著陸，有序釋放債務壓力。

從目前情況看，解決恒大債務危機的關鍵是協助恒大獲得現金。由於恒大債務龐大，信用風險已經暴露，靠常規融資手段取得新資金基本不可行，因此，恒大獲得現金的主要手段應該是依靠資產變現，從恒大手頭的資產看，主要有三類：樓盤，土地儲備和其他資產。土地儲備變現需要將土地賣給其他房地產開發商，但民營房地產商目前普遍資金緊張，國企房地產商也較為謹慎，很難大量購買恒大土儲，因此靠出讓土地儲備回籠資金的機會相對有限；加快樓盤變現的最大困難是政府對銀行按揭的限制，如果可以適當放鬆，相信會有助於恒大的樓盤變現；其他資產變現取決於恒大是否有足夠的變現決心和價格彈性，如果抱著不願賤賣資產的心理，變現可能就會較為困難。

普遍而言，所有高杠杆房地產企業面臨的困難都有和恒大相似的一面，就是在融資困難下，需要儘快賣樓回籠資金，以免現金流枯竭。從這個角度講，政府適當放寬按揭政策有一定必要性，否則，就會令企業陷入既借不到錢，又賣不出錢，還要還債的死局，很難解決。

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫【ET開市直擊】- 儲局加息路綫圖漸明確　內地政策陰霾仍要留神（附Time code） 

重溫【ET開市直擊】- 儲局或提前加息對環球股市有何影響？（附Time code） 

 

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

最新專欄文章 更多

制約因素改善 港股可能見底
2021/09/10
制約因素改善 港股可能見底
新變化有助市場信心恢復
2021/08/30
新變化有助市場信心恢復
硬科技是未來投資重點
2021/08/13
硬科技是未來投資重點
防控風險要把握合適的度
2021/07/23
防控風險要把握合適的度
短期股市仍受加強金融規管影響
2021/07/09
短期股市仍受加強金融規管影響
港股 中國恒大（03333） 地產 恒大 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長和賣鐵塔】長和賣鐵塔予Cellnex遭英國電訊質疑　恐令英電訊業價格上升及服務變差
【長和賣鐵塔】長和賣鐵塔予Cellnex遭英國電訊質疑　恐令英電訊業價格上升及服務變差
【恒大3333】恒大尚未付境外債券到期利息、股價轉跌4%　傳中國要求地方政府為恒大破產準備
【恒大3333】恒大尚未付境外債券到期利息、股價轉跌4%　傳中國要求地方政府為恒大破產準備
【譚仔上市】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元　預計10月7日掛牌
【譚仔上市】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元　預計10月7日掛牌
【開市9點半】中國傳要求地方政府為恒大或破產做準備　恒大重組方案或幾日內公布
【開市9點半】中國傳要求地方政府為恒大或破產做準備　恒大重組方案或幾日內公布
【恒指夜期+ADR】阿里美股跌　滙豐ADR升越40關　恒指夜期跌65點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股跌　滙豐ADR升越40關　恒指夜期跌65點（不斷更新）
【恒大3333】華置出售逾1億股恒大、或悉售餘下持股　華置：年內已變現虧損近14億
【恒大3333】華置出售逾1億股恒大、或悉售餘下持股　華置：年內已變現虧損近14億