【恒大危機】 許家印中秋發「家書」 堅信集團能盡快走出「至暗時刻」

中國恒大（03333）債務危機持續升溫，據內媒報道，董事長許家印趁著中秋節向恒大全體員工發信，感謝員工的辛苦付出，並向員工家屬致敬，又提到公司正遇到前所未有的巨大困難，會全力以赴履行好社會責任，一定能盡快走出「至暗時刻」，全面復產復工。

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許家印提到，為公司擁有一支忠心耿耿、任勞任怨、不計得失的鐵軍，感到無比自豪。「恒大人永不服輸、越挫越強的精神，是戰勝一切困難的力量之源。」「全體恒大員工都經受從未有過的嚴峻挑戰。各級領導排除萬難、身先士卒，是保障公司大局穩定的中流砥柱。」他在信中提到，恒大一定能實現「保交樓」的目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

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記者：郭秀慧