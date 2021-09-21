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【跟錢家學理財@iM網欄】提防未經認可的集體投資計劃

名人薈萃 15:55 2021/09/21

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證監會近日新增對未經認可的疑似集體投資計劃(Collective investment scheme)警示，讓公眾直接在證監會網頁查閱，又呼籲投資者如打算投資於非認可投資計劃要格外謹慎。

集體投資計劃可以覆蓋一些耳熟能詳的投資產品，包括投資基金、強積金和房託基金。簡單而言，集體投資計劃通常會匯集不同投資者的資金，投資於由營辦者統一管理的資產組合，而投資者對有關資產並沒有日常控制權。

留意投資計劃的運作
一項投資是否屬於集體投資計劃，需要看其運作，即使計劃的名稱不包含「基金」，或者沒有集體投資的意味，亦可以是屬於集體投資計劃。其可覆蓋的資產廣泛，亦不限於本港。

近年一些關於海外物業，例如酒店、商場和學生宿舍項目的投資計劃，又或者一些關於數碼貨幣和首次代幣發行(ICO)的投資計劃，單看名稱，未必會想到與集體投資計劃有關，但實際卻可能具備了其元素，有機會是集體投資計劃。一般而言，集體投資計劃須由持有證監會牌照或註冊的中介人銷售。

未經認可的計劃
在現行監管下，除非得到豁免，否則所有向本港公眾公開發售的集體投資計劃，都必須先得到證監會的認可，未經認可的集體投資計劃只可售給專業投資者。

獲得證監會的認可，不代表是當局推介或認許，也不是回報的保證，但對於投資者保障方面卻有重大意義。認可投資產品須符合證監會相關產品守則的規定，其銷售文件亦要清晰地披露重要的資訊，例如產品的特點和風險，讓投資者能夠作出有根據的投資決定。

至於未經認可的投資安排，包括在「非認可投資計劃警示」榜上有名的安排，會有高風險。由於有關安排本身及其銷售文件未經證監會認可，產品本身未必適合香港公眾，而產品披露也不一定清晰及完善，投資者未必可以從中了解產品的特點和風險。假使投資者沒有充足的知識和經驗，又或者產品的結構和運作複雜，要清楚了解產品的難度就會更高。最終，投資於有關產品可能會蒙受重大甚至是全部損失。

 

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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