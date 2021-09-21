【本港經濟】港府將延長三項中小企及個人貸款擔保計劃 為期6個月

港府宣布延長「中小企融資擔保計劃」下的還息不還本安排、「預先批核還息不還本計劃」，以及「百分百擔保個人特惠貸款計劃」6個月。

行政長官林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前表示，三項計劃過往協助不少企業和人士。就中小企融資擔保計劃而言，批出的申請約67,000宗，涉及總貸款約達1,700億元，惠及約41,600間企業和逾61萬名員工。

【平保危機】市值跌幅已超平保房地產投資 里昂指市場對反應過度：【下一頁】

【半導體】半導體市場明年趨於平穩 2023年或產能過剩：【下一頁】

在計劃當中，中小企融資擔保計劃下三種產品，即8成和9成信貸擔保、百分百擔保特惠貸款的還息不還本安排延長，受惠企業在兩年內只須償還利息，無須償還本金。

此外，還息不還本計劃的申請期限延長至明年6月。而在新安排下，預先批核還息不還本計劃、百分百擔保個人特惠貸款計劃均延長至明年4月。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐