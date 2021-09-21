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【本港經濟】港府將延長三項中小企及個人貸款擔保計劃 為期6個月

理財智慧 16:10 2021/09/21

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港府宣布延長「中小企融資擔保計劃」下的還息不還本安排、「預先批核還息不還本計劃」，以及「百分百擔保個人特惠貸款計劃」6個月。

行政長官林鄭月娥今日（21日）出席行政會議前表示，三項計劃過往協助不少企業和人士。就中小企融資擔保計劃而言，批出的申請約67,000宗，涉及總貸款約達1,700億元，惠及約41,600間企業和逾61萬名員工。

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在計劃當中，中小企融資擔保計劃下三種產品，即8成和9成信貸擔保、百分百擔保特惠貸款的還息不還本安排延長，受惠企業在兩年內只須償還利息，無須償還本金。

此外，還息不還本計劃的申請期限延長至明年6月。而在新安排下，預先批核還息不還本計劃、百分百擔保個人特惠貸款計劃均延長至明年4月。

 

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責任編輯：潘曉豐

行政會議 經濟 香港 林鄭月娥 行政

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