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【ET講股通】孫運喜：小心外圍風雨（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:31 2021/09/21

分享：

港股今早接續美股下挫，恒生指數低開231點，及後走勢反覆，臨近尾市現升過百點，重上24200點水平之上。《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析市場形勢，中秋過後再作部署！

Time code：

00：00 - 港股今日市況速覽　恒指尾市倒升逾百點
01：50 - 濠賭股反彈　友邦 （01299） 升6%
03：00 - 高盛引述澳博料6大澳門賭牌牌主可續牌10年
04：10 - 地產股也反彈　長實 （01113） 彈4%
05：44 - 港股緊張氣氛稍緩　惟外圍市況要留意
06：56 - 美國債務上限問題要關注
09：51 - 股票分析：大家樂 （00341） 可以買嗎？
13：13 - 股票分析：電訊盈科 （00008） 買賣策略如何
16：03 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 要止賺嗎？
19：55 - 股票分析：中遠海航 （01919） 走勢如何
22：15 - 股票分析：長實集團 （01113） 41.8元買入應沽出嗎？
25：36 - 股票分析：完美醫療 （01830） 7元有貨要止蝕嗎？
27：10 - 股票分析：港交所 （00388） 哪個價位可入
29：52 - 股票分析：建滔 （00148） 哪個價位可入
32：04 - 港股收市市況速覽及走勢分析
33：29 - 股票推介：美蘭空港 （00357）
34：59 - 股票推介：上石化 （00338）

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3064490/

******

中秋日，恒指全日收報24221點，升122點；北水關閘，大市總成交1,192億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股早段一度低見23771點，尾段倒升，自低位彈約500點。新經濟股續偏軟，騰訊 （00700） 跌0.9%至450元，阿里巴巴 （09988） 跌1.8%至148.7元。相反，近日屢傳利淡消息的板塊則反彈，銀娛 （00027） 升3.5%至41.75元，友邦 （01299） 升6%至88.75元，新地 （00016） 升1.7%至96.1元。

市場負面消息稍為紓緩。市傳澳門博彩牌照將維持6個，而非減至3個。另市傳中央要求地產股幫助解決香港房屋問題，但遭部分地產商否認，特首亦指無法證實傳聞真偽。

不過，外圍風雨不斷。昨晚道指一度跌逾千點，愈來愈多大孖沙唱淡美股，大摩估可能跌2成或以上，名嘴Jim Cramer更指市況進入拋售潮，未宜撈底。其次，美國債務上限危機發酵，華府有停擺風險。其三，聯儲局今晚起議息，美國就業數據欠佳，惟消費數據理想，市場緊盯主席鮑威爾如何詮釋，對收水有何啟示。

展望後市，暫仍視為反彈，恒指下一級阻力看24570點及24800點。

美蘭空港及上石化  可留意

個股方面，可留意美蘭空港 （00357） 及上石化 （00338） 。美蘭空港持平報31.3元，走勢呈複式頭肩底，近日走勢未受大跌市影響，量度升幅逾35元以上，止蝕用30元或28.6元。上石化升2.6%至2.01元，突破前浪頂後整固，上望2.25元，止蝕用1.88元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰大家樂、電訊盈科、太平洋航運、中遠海控、長實、完美醫療、港交所、建滔︰立即觀看

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

＊重溫今日HKET「財經台」節目*

早上9時《ET開市直擊》- 中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾【按此】

早上11時55分《ET午市精點》- 恒指假期前反彈乏力 受制24000點【按此】

下午1時《石Sir午市閒談》 - 十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看）【按此】

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