【ET講股通】孫運喜：小心外圍風雨（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早接續美股下挫，恒生指數低開231點，及後走勢反覆，臨近尾市現升過百點，重上24200點水平之上。《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析市場形勢，中秋過後再作部署！

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00：00 - 港股今日市況速覽 恒指尾市倒升逾百點

01：50 - 濠賭股反彈 友邦 （01299） 升6%

03：00 - 高盛引述澳博料6大澳門賭牌牌主可續牌10年

04：10 - 地產股也反彈 長實 （01113） 彈4%

05：44 - 港股緊張氣氛稍緩 惟外圍市況要留意

06：56 - 美國債務上限問題要關注

09：51 - 股票分析：大家樂 （00341） 可以買嗎？

13：13 - 股票分析：電訊盈科 （00008） 買賣策略如何

16：03 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 要止賺嗎？

19：55 - 股票分析：中遠海航 （01919） 走勢如何

22：15 - 股票分析：長實集團 （01113） 41.8元買入應沽出嗎？

25：36 - 股票分析：完美醫療 （01830） 7元有貨要止蝕嗎？

27：10 - 股票分析：港交所 （00388） 哪個價位可入

29：52 - 股票分析：建滔 （00148） 哪個價位可入

32：04 - 港股收市市況速覽及走勢分析

33：29 - 股票推介：美蘭空港 （00357）

34：59 - 股票推介：上石化 （00338）

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中秋日，恒指全日收報24221點，升122點；北水關閘，大市總成交1,192億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股早段一度低見23771點，尾段倒升，自低位彈約500點。新經濟股續偏軟，騰訊 （00700） 跌0.9%至450元，阿里巴巴 （09988） 跌1.8%至148.7元。相反，近日屢傳利淡消息的板塊則反彈，銀娛 （00027） 升3.5%至41.75元，友邦 （01299） 升6%至88.75元，新地 （00016） 升1.7%至96.1元。

市場負面消息稍為紓緩。市傳澳門博彩牌照將維持6個，而非減至3個。另市傳中央要求地產股幫助解決香港房屋問題，但遭部分地產商否認，特首亦指無法證實傳聞真偽。

不過，外圍風雨不斷。昨晚道指一度跌逾千點，愈來愈多大孖沙唱淡美股，大摩估可能跌2成或以上，名嘴Jim Cramer更指市況進入拋售潮，未宜撈底。其次，美國債務上限危機發酵，華府有停擺風險。其三，聯儲局今晚起議息，美國就業數據欠佳，惟消費數據理想，市場緊盯主席鮑威爾如何詮釋，對收水有何啟示。

展望後市，暫仍視為反彈，恒指下一級阻力看24570點及24800點。

美蘭空港及上石化 可留意

個股方面，可留意美蘭空港 （00357） 及上石化 （00338） 。美蘭空港持平報31.3元，走勢呈複式頭肩底，近日走勢未受大跌市影響，量度升幅逾35元以上，止蝕用30元或28.6元。上石化升2.6%至2.01元，突破前浪頂後整固，上望2.25元，止蝕用1.88元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰大家樂、電訊盈科、太平洋航運、中遠海控、長實、完美醫療、港交所、建滔︰立即觀看】

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早上11時55分《ET午市精點》- 恒指假期前反彈乏力 受制24000點【按此】

下午1時《石Sir午市閒談》 - 十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看）【按此】