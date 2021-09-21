【ET講股通】孫運喜：小心外圍風雨 股市 15:40 2021/09/21 分享： 港股今早接續美股下挫，恒生指數低開231點，及後走勢反覆，臨近尾市現升過百點，重上24200點水平之上。《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析市場形勢，中秋過後再作部署！ 有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3064490/ ▲ 【ET講股通】孫運喜：小心外圍風雨 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：港地產股反壟斷風暴（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/09/20 【ET講股通】梁耀康：港地產股反壟斷風暴（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：港股未脫險 博反彈選擇（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/09/17 【ET講股通】梁耀康：港股未脫險 博反彈選擇（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：港股尋底（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/09/16 【ET講股通】梁耀康：港股尋底（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：另一重災區（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/09/15 【ET講股通】孫運喜：另一重災區（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：內外夾擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/09/14 【ET講股通】孫運喜：內外夾擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 指數 孫運喜 恒生指數 港股