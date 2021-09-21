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【ET講股通】孫運喜：小心外圍風雨

股市 15:40 2021/09/21

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港股今早接續美股下挫，恒生指數低開231點，及後走勢反覆，臨近尾市現升過百點，重上24200點水平之上。《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析市場形勢，中秋過後再作部署！

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3064490/

【ET講股通】孫運喜：小心外圍風雨

欄名 : ET講股通

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