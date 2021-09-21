【英鎊定存】英鎊定存息最高12厘 中資行撼贏大行

▲ 英倫銀行於本周四議息，外電指高盛料英國於明年5月便加息。

英倫銀行於本周四（9月23日）議息，專家普遍預期將按兵不動，花旗更料英國須待2023年下半年才加息，主因是脱歐後逐漸呈現後遺症，如失業率暫未見頂，華僑永亨更擔心或有能源公司倒閉等風險，令當地加息被逼拖後腿。

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花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，暫維持英倫銀行料於2023年中或之前維持利率在0.1厘的歷史新低水平，及至後年的下半年才加息。至於對英鎊的最新預測，陳正犖預計，無論3個月、半年及1年鎊滙兑美元皆為1.41，長線目標1.44。

大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒不約而同料，英倫銀行維持貨幣政策不變，且預計由現時到今年底英鎊兌美元介乎1.36到1.41上落。

加元定存最高息11厘【下一頁】

華僑永亨經濟師李若凡認為，英國通脹升溫，8月份CPI急升3.2%，乃9年新高，市場憧憬英倫銀行最快或於明年底加息（但外電指，高盛日前料英國明年5月便加息）。可是，李若凡預警，天然氣及電力價格飛漲，個別能源公司可能有爆煲之憂，或拖延當地收水退市的步伐。

短期操作方面，李若凡料，未來兩周鎊滙兌港元的阻力位在10.59，支持位10.761，兌美元的高低位在1.359至1.382。

那邊廂，大小銀行早前已搶閘加定期存款息率，包括滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 兩大發鈔行，但皆不敵中資行南商，7天英鎊定存年息享12厘，膺冠絕全城的高息王。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪