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【平保危機】市值跌幅已超平保房地產投資 里昂指市場對反應過度

股樓投資 15:45 2021/09/21

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里昂發表報告，指中國平安 （02318） 股價在一星期內跌逾一成，認為是指市場反應過度，現時已下跌的市值，實際上已較公司在內地房地產的風險敞口更高。該行指，公司只有不到5%的保險資金投資房地產，而在華夏幸福（滬：600340）的投資已作出66%的撥備，餘下風險敞口大約只有180億元人民幣。

該行指，公司對中國恒大 （03333） 沒有任何敞口，平安信託對房地產的投資並不在公司的資產負債表，萬一發生違約，平保亦不會承擔任何責任。現時，公司的預測市盈率與市賬率均已跌至H股上市後的低位，高層亦一直增持股份，反映對公司前景的信心。

里昂維持「買入」評級，目標價維持83元。

同場加映   【青姐話】監管無邊界 港股新常態

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

增持 買入 目標價 里昂 市盈率 H股 中國恒大（03333） 中國 華夏幸福（滬：600340） 中國平安（02318）
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