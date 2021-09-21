【筍工推介】港台請助理機構傳訊主任 月薪20,035元 入職條件一覽

香港電台請助理機構傳訊主任，月薪20,035元，主要負責處理電台或電視節目的宣傳項目，職位將按為期1年之非公務員合約條款聘任，同時職位或需不定時工作和在周末及公眾假期期間工作。有意者請於10月4日前申請。

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

申請手續：申請表格(G.F. 340 (3/2013 修訂版))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁或香港電台網頁下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午8時45分至下午6時，午膳時間下午1時至2時休息)送達下列地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵件延誤或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本台，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍廣播道30號廣播大廈香港電台機構傳訊及節目標準組

查詢電話：2867 3320

截止申請日期(日/月/年)：04/10/2021 18:00:00

【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度 【下一頁】

【筍工推介】唔使大學畢業 工業貿易署請文員 月薪逾1.3萬元 【下一頁】

【青姐話】監管無邊界 港股新常態

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂