【買樓理財】業主怕單位愈遲愈難賣出　蝕本價沽柏蔚山　三年帳蝕420萬

《路透社》 引述消息指，中央告知本港地產商「遊戲規則已變」，並要求她們解決房屋短缺問題。消息一出，對部分業主或多或少有影響。市場消息指，有業主見股市波動，加上政策消息不絕，故看淡後市，並以「蝕本價」出讓北角半新盤柏蔚山。

市場消息指，柏蔚山3座高層單位，實用面積約908平方呎，三房一套房間隔，日前以2,200萬元易手，實用呎價24,229元。資料顯示，原業主於2018年６月以約2,624萬元購入上址，持貨至今三年，現帳面蝕約424萬元，物業期內貶值約16%。

代理透露，今年7月，單位禁售期剛過，上述單位業主即放盤，原叫價2,700萬元，但期後見股市續跌，加上政策消息不絕，擔心單位愈遲賣更難賣出，故只好減價沽貨。

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