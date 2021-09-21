【美股焦點】美股三大指數周一齊跌　標普500創自5月以來最差單日表現　大摩預股市恐暴跌20%

美國股市受恒大危機、聯儲局可能會開始縮減買債、美國債務上限以及Delta病毒持續，投資者的恐懼情緒加劇，恐慌指數 VIX在周一（20日）一道升至28.2，為5月12日以來高位。

周一美股收盤三大指數均錄得跌幅，標準普爾 500指數下跌1.7%及75.26點至4,357.73點，創下自5月12日以來的最差單日表現。道瓊斯工業平均指數下跌1.78%及614.41點，至33,970.47點，亦是自7月19日以來最大單日跌幅。而以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌2.19%及330.06點，至14,713.90 點。

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摩根士丹利 （Morgan Stanley）的分析師Michael Wilson表示，隨著財政刺激措施的取消和經濟增長放緩，樂觀的情況下，標普 500 指數可能會會回跌10%，而在較悲觀的情況下，股市可能會暴跌 20% 。儘管這仍然是預測當中最壞的情況，但分析師表示，有證據顯示經濟增長疲軟和消費者信心下降，發生此情境的機率正在提高。

美國聯儲局本周將召開為期兩天的議息會議，市場關注局方更多縮減買債消息。美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）曾表示，縮減買債可能在今年發生，但自上次鮑威爾發表評論以來公佈的經濟數據喜憂參半，投資者正在等待更多細節。

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責任編輯：黃苑筠