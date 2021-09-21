【打疫苗有獎抽】撐「老友記」打針 信和 華置送出200份1萬元獎品 70歲及以上已接種疫苗港人可抽獎

信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團早前舉行的疫苗抽獎，當中的終極大獎、觀塘凱滙千萬住宅單位，得獎幸運兒身份已於上周曝光，為35歲的廚師李先生。



為繼續響應政府的疫苗接種計劃，贊助單位宣布延後第二輪抽獎活動終極大獎的截止登記日期至2021年11月30日。

若於截止登記日期或之前，全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，凡年滿18歲並已接種疫苗的香港永久居民均再有機會贏得位於香港的凱滙一房住宅單位，該單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬元。

▲ 第一輪抽獎終極大獎得主李先生鼓勵香港市民接種疫苗，為將來生活回復常態、 再次出國旅行作好準備。

【疫苗抽獎】凱滙千萬單位得獎者真人曝光 35歲年青廚師成幸運兒 租客變業主，詳見【下一頁】

贊助單位同時宣布，將捐出200份，每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，透過抽獎活動送予 70 歲及以上並已接種疫苗的香港居民。

上述抽獎的抽獎資格為70歲及以上已接種疫苗人士，並於2021年11月30日或之前登記的香港居民。有關抽獎與香港疫苗接種率沒有關聯。於2021年11月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗而年滿70歲的人士，並持有有效香港身份證的香港居民（永久居民及非永久居民），均符合資格參加是次抽獎，於此抽獎活動公布前已接種一劑或兩劑疫苗的人士亦包括在內。合資格人士可於2021年10月8 日上午9時正至2021年11月30日下午5時30分期間登記抽獎，詳情稍後將於活動網站﹙www.vaccinationluckydraw.hk﹚公布。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【職場熱話】有同事因為讀書早走 連累別人收拾殘局 網民：是責任感問題，詳見【下一頁】

此輪抽獎活動的得獎者將於2021年12月7日由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統，以隨機形式抽出。得獎結果將於同日在抽獎網站﹙www.vaccinationluckydraw.hk﹚公布，並於2021年12月13日在本地報章刊登。



黃廷方慈善基金董事黃永光先生表示：「提高疫苗接種率可減低病毒對我們的影響，亦是控制疫情，並讓社會回復常態的最有效方法。在全球疫苗供應緊張的情況下，有賴香港特區政府不遺餘力，準備充足數量的新冠疫苗供巿民接種。八月的疫苗接種數字令人鼓舞，因此我們希望延長第二輪抽獎終極大獎的登記時間， 讓尚未接種疫苗的人士，尤其是長者，有更多時間諮詢醫生的專業意見。同時，我希望已接種疫苗人士能鼓勵身邊的親友支持疫苗接種計劃，若每日平均接種率回復到八月的水平，我們便可很快達到500萬或以上香港人口接種疫苗的目標。」

【打疫苗有獎抽】國泰送出25,000張來回機票 航點涵蓋倫敦、巴黎等50多個目的地 10月30日截止登記，詳見【下一頁】



如先前所宣布，黃廷方慈善基金於第二輪抽獎活動將捐出20份每份價值港幣20萬元的獎學金，送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。獎學金得獎者將於2021年10月7日抽出，並不會因香港疫苗接種率而有所影響。有關第二輪抽獎活動的登記詳情，可瀏覽活動網站﹙www.vaccinationluckydraw.hk﹚。

同場加映：【青姐話】監管無邊界 港股新常態

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



