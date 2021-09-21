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【教育股】課後補習審慎高教看好 花旗首選中國東方教育

股樓投資 15:30 2021/09/21

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花旗發表報告，指近期內地收緊課後補習的行業監管，該行研究內地教育開支趨勢，指有57%家長將削減子女教育中課後補習的開支，因此對該領域保持審慎。現時學術活動比率在課後補習的整體開支約佔一半，但未來料將流向課外活動（STEM）課程。另外，職業教育及海外升學的需求仍然增加，綫上課後補習滲透率料達四成，而面對面授課仍是較受歡迎。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

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花旗看好中國東方教育 （00667） ，指公司為內地職業教育龍頭，其30年的經驗及品牌，在全國有學校網絡，同時亦有政府政策支持，預計公司2021年至2023年收入複合年均增長率達到16%，純利則達到24%，給予「買入」評級，目標價為12元，相當於未來12個月動態市盈率25倍。

同場加映 【青姐話】監管無邊界 港股新常態

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 花旗銀行 中國東方教育（00667） 目標價 純利 市盈率 教育股 行業 政府政策 中國
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