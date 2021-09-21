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紐約禁無打疫苗者堂食 巴西總統街邊食Pizza

環球社會熱點 15:27 2021/09/21

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巴西總統博索納羅一直拒絕接種新冠疫苗。他前往美國紐約出席聯合國大會，而紐約禁止無接種新冠疫苗者進入餐廳堂食。博索納羅或因此無法堂食，被拍到與隨行官員站在街頭食Pizza。

新美國局部放寬入境限制 飛歐洲平機票難復見 【下一頁】

博索納羅（Jair Bolsonaro）周日（19日）抵達紐約，隨行官員包括巴西旅遊部長内托（Gilson Machado Neto）、衛生部長凱羅加（Marcelo Queiroga）等人。

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紐約規定如果要進入餐廳堂食，就需要出示新冠疫苗接種證明。博索納羅隨行官員同日晚上在社交媒體Twitter貼出照片，顯示身穿便服的博索納羅與一眾官員站在紐約街頭上享用Pizza。

另外，博索納羅抵捗後遇到一班示威者舉牌要求他離開，博索納羅一行人被迫由後門進入下榻的酒店，避開這群示威者。

新冠肺炎為美國死亡人數最多傳染病 超西班牙流感 【下一頁】

博索納羅周一（20日）與英國首相約翰遜（Boris Johnson）舉行雙邊會晤。約翰遜在會晤前表示自己已打兩劑疫苗，又詢問博索納羅有沒有接種，而博索納羅則表明自己未接種。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）早前特別點名博索納羅，呼籲各國領袖在出席聯合國大會前接種疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

疫情 傳染病 博索納羅 紐約 巴西 約翰遜 英國 聯合國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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