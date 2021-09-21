【虛擬保險】人壽保險Blue首8個月保單銷售上升95% 行政總裁孔德秋：目標今年售過萬張保單

本港首間網上人壽保險Blue今日（21日）宣布，自成立3年來，公司累計新造業務總保費達至10億元，而單計今年首8個月的保單銷售數目較2020年同期上升95%；而其行政總裁兼執行董事孔德秋並未有透露實際客戶量或發出的保單數目，但表示公司今年銷售目標為過萬張保單，認為目前仍按計劃推進中（On Track）。

孔德秋表示，公司未來會繼續專注開發保障型及儲蓄型等產品，並正考慮推出年金產品，預料這將會是一個可扣稅的延期年金，由於目前仍在籌備當中，故未正式向監管機構提交申請。截至8月底止，Blue總新造業務資產管理（AUM）9.04億元，今年以來增加57%。

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早年公司設有5年期滿保證回報率3.1厘的定息儲蓄保險，惟曾一度下調保證回報率，孔坦言，處於目前低息環境下，公司的確面對一定的減息壓力，但相信現有的投資產品可提供穩定回報，同時會為客戶爭取最好回報。他透露，公司未來會積極優化客戶投保體驗，預料整個投保過程會有一個大的改變。

為慶祝3周年成立，Blue會推出3項獎賞，包括指定儲蓄保險計劃於首3個月保證派息率10厘、門診保障計劃首年保費3折、和人壽及危疾保障計劃首年保費折扣300元。

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責任編輯：潘曉豐