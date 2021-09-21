【網民熱話】連蘋果Tim Cook都搶不到iPhone13？　庫克用舊機發中秋快樂、網民稱「你也覺得沒必要換13嗎？」

▲ 【網民熱話】連蘋果Tim Cook都搶不到iPhone13？

今天是中秋節，蘋果公司（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）在微博發布帖子，向所有網友送上中秋祝福。「祝大家中秋快樂，闔家團圓，與親朋好友歡聚一堂，盡享佳節月餅。」一則簡單的微博帖子，卻在網上變成熱話，源於Tim Cook的帖文，來自iPhone 12 Pro Max。

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蘋果早前在秋季發布會中，發布iPhone 13系列，維持4款機型，香港於9月17日起已開始預售iPhone 13。iPhone 13已面世，網民便笑言Tim Cook為何不用iPhone 13，「你是不是也沒搶到13」、「你也覺得沒必要換13嗎？」、「不是吧，你還沒用上13系列的手機嗎？」、「懂了，12 Pro Max好用」等。

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