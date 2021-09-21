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【買樓理財】兩個月前放盤多人吼　股市續跌令業主心淡　劈價150萬元賣港島向南樓

股樓投資 15:19 2021/09/21

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近期港股持續下跌，加上二手成交大減，或多或少影響業主持貨信心。北角康澤花園業主於兩個月前放盤，期間單位獲多組客參觀，惟股市持續下跌，該業主只好減價逾百萬元，以1,000萬元沽出三房單位。 

中原地產林龍南說，康澤花園B座中層6室，實用面積568平方呎，三房間隔，向南，享山景，原於7月初放盤，當時叫價1,150萬元，期間多組客曾參觀單位，但直至近期二手成交轉慢，加上股市大跌，業主只好減價至1000萬元將單位易手，實用呎價約17,606元。   

林龍南透露，買家是用家，由於單位剛好1000萬元，可申請八成按揭上車。資料顯示，原業主於1987年以71萬元買入上述單位，持貨34年，現帳面獲利929萬元，單位期內升值超過13倍。 

延伸閱讀

THE HOLBORN首輪反應理想　加推23伙本周五再賣樓　折實593萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 康澤花園 中原地產
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