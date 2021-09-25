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【都市診療室】混合型血壓藥

名人薈萃 08:29 2021/09/25

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高血壓在香港相當普遍，甚至有年輕化的趨勢。除年齡增長外，不良的生活習慣等也會增加患病風險。藥物治療有助控制血壓至理想水平，但成效取決於患者的藥物依從性，因此遵從醫生服藥指示尤其重要。混合型降血壓藥有助改善患者的藥物依從性，亦有更持久的藥效。

解讀高血壓

高血壓可分為「原發性」及「繼發性」兩類，而超過95%以上的患者均屬原發性高血壓。原發性高血壓一般與生活習慣及家族病史有關，例如肥胖過重、缺乏運動及有家族高血壓病史等。繼發性高血壓則由其他疾病所致，例如腎病及荷爾蒙失調等。睡眠窒息症的患者患頑固性高血壓的風險會更高，相關人士應多加留意。

不少高血壓患者，日常要服用藥物控制病情，而常見的第一綫藥物主要為血管緊張素轉換酶抑制劑、血管緊張素II接受體拮抗劑、乙型受體阻斷、利尿藥及鈣離子阻斷劑。當一種藥物未能控制血壓至理想水平時，醫生會根據患者的身體狀況增加兩至三種低劑量藥物。這種做法的好處是副作用相對較少，而且藥效比只使用一種高劑量藥物更強，但控制血壓的成效仍然取決於患者的藥物依從性。

藥物依從性

很多患者除了要控制血壓以外，同時需要服用多種藥物以治療其他長期病患，例如糖尿病、高膽固醇及心血管疾病等。要服用多種藥物時，患者容易混淆服藥的次序及時間，甚至抗拒服藥，藥物的依從性就會相應降低。部分患者未有遵從醫生指示按時服藥，覆診時發現血壓控制情況不理想，醫生只好提高藥物劑量或加另一種藥，患者繼而需要服用更多藥物，最終形成惡性循環。

為了解決藥物依從性的問題，使用混合型降血壓藥是其中一個方法。這種血壓藥混合了不同種類降血壓藥的製劑，可減少所需服用藥物的數量，更方便患者服用，有助提高藥物依從性。長效混合型血壓藥的副作用相對較少，而且藥效更持久，能穩定降低血壓水平。相反，患者對速效血壓藥的吸收及分解較快，血壓雖然會快速下降，但時效不長，血壓會在短時間內再次急升，令血壓更波動。

要長遠維持理想的血壓水平，定期檢查及聽從醫生指示服藥非常重要。日常自行量度及記錄血壓數據，亦有助醫生評估病情進展，為患者處方合適的藥物。當藥物治療配合良好的生活習慣，自然能輕鬆有效控制血壓。

 

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撰文 : 梁達智醫生 心臟科專科醫生

欄名 : 都市診療室

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