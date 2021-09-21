美國男子網購退款還舊貨　涉騙取亞馬遜逾29萬美元

騙徒手法層出不窮！據外媒The Charlotte Observer報道，美國北卡羅萊納州一名男子，每每在亞馬遜上購買了貴價產品，由咖啡機到電腦都有，其後就會申請退款，但並非歸還所買的商品，從而令亞馬遜損失數大萬美金。該男子於當地時間周一，被落案起訴欺詐罪。

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涉案男子名為Hudson Hamrick，據控罪書顯示，他於2016年10月起，至去年的某個時間涉及300多宗欺詐交易，而相關交易使亞馬遜損失超過29萬美元。

報道引述檢察官指，Hamrick會從亞馬遜購買不同的昂貴商品，然後會申請退貨並獲得全額退款。然而，Hamrick會退回了一個便宜的商品，而大多數該商品已遭損壞，或是遠低於他所買的物品價值。法庭文件透露，Hamrick在這期間收到了270多件貨品退款，其中約有250件的價值遠低於他最初訂購的商品。

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如果不選擇退款，Hamrick則會聲稱自己從未收到過產品，或商品貨到時已損壞需要更換。檢察官更指出，Hamrick要不會保留新及昂貴的物品，要不就會在綫上平台上轉售該商品。

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