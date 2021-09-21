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【新冠疫苗】印度擬10月恢復出口 第4季產最少10億劑

環球社會熱點 15:01 2021/09/21

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印度早前因第2波新冠肺炎疫情嚴重，4月宣布暫停疫苗出口應對國內疫情。印度衛生部長馬恩達維亞表示，當局將在下月恢復疫苗出口。馬恩達維亞透露，印度將在今年第4季生產最少10劑疫苗，有助印度履行對世界衛生組織承諾，分享疫苗。

非洲印度發現假新冠疫苗 世衛：威脅全球 【下一頁】

馬恩達維亞（Mansukh Mandaviya）周一（20日）表示，印度下月恢復出口疫苗，將協助世界並履行世衛新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）的承諾。他指印度將在下月生產逾3億劑疫苗，今年最後1季則最少生產10億劑，惟未提及將向COVAX捐贈疫苗的種類及數量。

印度停止疫苗出口已有5個月，暫停前已透過銷售、贈送等形式，向COVAX出口6,640萬劑疫苗。印度當地主要接種2款疫苗，其一為本地生產的阿斯利康疫苗（AstraZeneca），另1種則是由印度企業巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech India）製造的滅活疫苗Covaxin。

印度3分2人有新冠抗體 逾6成未打疫苗 【下一頁】

印度政府表示，料12月時可為全國9.44億成年人完成疫苗接種。根據政府數據，目前印度61%成年人已完成接種首劑疫苗，周一共有31.8萬名新冠患者，是約半年以來的最低。

外界最初預料印度將成為COVAX計劃主要供應商，出口禁令對COVAX計劃造成嚴重打擊，至今貧窮國家接種進度嚴重落後，接種率不足1成。

責任編輯：李俊儀

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