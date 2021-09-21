【香港樓市】嘉里建設宣布啟動回購　穩定近7厘股息外新賣點？

▲ 【香港樓市】嘉里建設宣布啟動回購 穩定近７厘股息外新賣點？

中方據報閉門要求香港地產發展商協助解決房屋問題，引發香港地產股周一大跌，嘉里建設 （00683） 於周二主動公布，有意行使股東周年大會獲通過的一般授權，回購股份，嘉里建設表示，公司獲得授權可回購最多1.46億股股份，相當於已發行股數的10%。

嘉里建設表示，「公司股份交易價格並未充分反映公司的相關價值」，回購將能提升每股資產淨值或每股盈利，符合公司和股東整體利益，而目前公司財務資源能使其執行建議股份購回的同時，維持堅實的財政狀況。

嘉里物流獲順豐入股 取得57.5%有效接納，可見【下一頁】

嘉里建設午後跌幅收窄至1.1%，暫報19.72元。

嘉里建設今年已因應出售嘉里物流 （00636） ，宣派每股2.3元特別股息並於今日除淨，連同中期息、上年度末期息，嘉里建設最新周息率達18.5厘。

即使撇除特別股息，嘉里建設近年每年基本派息也達1.35元，現價周息率6.8厘。

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