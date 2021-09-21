【大行點睇】 瑞銀料本港未來加快收回農地 這隻地產股或最受影響

近日有傳中央會見個別本港大型地產商，要求協助解決本港住屋問題，瑞銀發表報告指，未來港府有可能進一步收回農地，而在最壞情況下，擔心或推出類似於內地的緊縮措施，即限價及限購等，在香港開發商中，認為恒基地產（00012）可能面臨的影響最大，因為其擁有最多的耕地儲備，約達4,500萬平方呎，佔其在港未完工土地儲備約314％，其次是新鴻基地產（00016）（3,100萬平方呎）、新世界發展（00017）（1,600萬平方呎）及長實集團（01113）（1,000萬平方呎）。

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瑞銀認為，對香港開發商有以下幾個影響：公屋供應增加可能對大眾市場物業價格造成壓力；農地價值下降，轉換的可能性愈來愈小；假設樓價不變的情況下，發展利潤率可能正常化，從去年約40％回落至逾一成左右；來自內地國企發展商的競爭亦可能加劇。該行表示，為了解決眼前的房屋短缺問題，認為香港政府可能會將重點轉向開發商的農地和堂地。

地產股投資策略上，瑞銀目前偏好收租股多於發展商，因為前者未必如後者般，有機會在短期內面臨不斷增加的監管風險，該行繼續看好領展房產基金（00823），因其將受惠於宏觀經濟改善、失業率回落以及下月初派發第二輪消費券。

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