【iPhone】郭明錤料明年iPhone有三大賣點　iPhone 14 Pro螢幕「瀏海」或消失

▲ 郭明錤料明年iPhone有三大賣點 iPhone 14 Pro螢幕「瀏海」或消失

天風國際分析師郭明錤發表最新告表示，預期明年蘋果（美：AAPL）的iPhone將有三大賣點，包括 （1） 上半年推出首款支援5G的iPhone SE、（2） iPhone 14 Pro 系列螢幕將不再有「瀏海」，以一個小孔（punch-hole）取替、（3） iPhone 14 Max售價將低於900美元。

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圖看iPhone 13系列

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郭明錤預計，iPhone 14系列將於明年下半年推出，並會有兩大改動，包括螢幕「瀏海」改為一個「小孔」、配置4,800萬畫素的後置鏡頭。值得留意是，他料「小孔」設計只有iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max才配備。

他又預期，iPhone 14系列有兩種不同尺寸的螢幕，分別為6.1與6.7英寸，可能就是iPhone 14與iPhone 14 Max，還有iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的大小。

另外，郭明錤估計，蘋果會在2023年下半年發表螢幕下Touch ID的iPhone，而首款折疊機將在2024年秋季面世。

至於iPhone 13，郭明錤指，今年iPhone 13的預訂量較去年的iPhone 12高，預計2022年iPhone出貨量按年增加16%、2023年出貨量年增5%至7%，主要是來自iPhone 13。

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編輯：袁諾曦