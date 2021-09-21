【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大

▲ 【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券

恒大 （03333） 債務危機引來全城關注，市場預期恒大3000億美元規模的債券組合將會違約，恒大的美元債已大幅貶值。不過，晨星（Morningstar）研究分析師Patrick Ge指，看到有部分基金於過去數月增持恒大，主要由息差擴闊及估值吸引，當時他們相信恒大仍是值得「買入」，涉及的基金包括瑞銀、滙豐及貝萊德。

圖看券商及市場如何評恒大事件

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白宮及投資機構如何評恒大債務危機？可見【下一頁】

根據晨星數據，貝萊德於今年1至8月期間，淨增加3130萬份由恒大發行的債券，但基於債券的市場價值下降，故對於投資組合的佔比卻下降。貝萊德的恒大資產，佔投資組合約1%，較摩根大通亞洲信貸指數的基準0.5%為高。

滙豐於1月至7日期間，新增逾40%恒大債券，但佔投資組合比較卻降至1.22%。瑞銀的最近數據是截至今年5月，瑞銀亞洲高息債券基金將恒大比較降低0.09個百分點，但首5個月持有的債券份額仍升25%。

大和指內銀的恒大債務風險可控，見【下一頁】

晨星數據亦顯示，富達、PIMCO及安聯是恒大債券的淨沽售者，今年1至7日間，減少3%至47%恒大債。

圖看恒大債務情況

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Patrick Ge指，恒大債券問題持續發酵，投資者不應將中央拯救視作理所當然，華融事件可以作為今次恒大的參考。不過，他強調，兩者不能百分百作比較，因恒大只是一家房地產發展商，擁有小量的電動車業務，且恒大債券息率偏高；至於華融則是金融機構，其債券是投資級別債券。基於兩者性質不同，中央處理兩家公司問題的手段，也可能有分別。

他續稱，據他與債券組合經理的了解，華融的不良貸款組合對於中國金融市場有「系統性風險」，但中央不一定會為恒大提供拯救方案。

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