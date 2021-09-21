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【筍工推介】投推署招聘行政助理　月薪2.3萬元　無要求特別技能

理財智慧 15:45 2021/09/21

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投資推廣署近日招聘行政助理，主要人力資源或財務等工作，月薪23,000元，要求大學畢業，3年工作經驗，惟無要求其實專業資格或技能。獲錄取者會以非公務員合約條款聘用，為期 12 個月，如獲聘者在合約期內維持良好工作表現，可獲發約滿酬金。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職要求及詳細工作內容。申請將於本月30日截止，可透過電郵或互聯網遞交申請。

入職條件：

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職責：

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    +4
    +3

申請手續：

申請人必須於截止日期當日或之前遞交以下文件：
(i) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及
(ii) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及
(iii) 透過公務員事務局互聯網站 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

申請人如未能遞交以上任何一項或逾期遞交申請，本署將不會處理有關申請。

由於面試邀請或其他通知將以電郵發出，申請人須於其申請中提供正確的電郵地址。申請人有責任查閱其電郵，以確保面試邀請或其他通知妥為收悉。

如在截止申請日期的七個工作天後仍未收到認收／確認電郵，請致電3107 1073或發送電郵到job@investhk.gov.hk與本署聯絡。獲篩選的申請人將在申請截止日期後六星期內獲邀出席甄選面試。如申請人未獲邀參加甄選面試，則可視作經已落選。

聯絡地址:香港中環紅棉路8號東昌大廈24樓 投資推廣署

查詢電話:3107 1073

截止申請日期(日/月/年) :30/09/2021 17:00:00

部門網址:http://www.investHK.gov.hk

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撰文 : 陳楚琨

投資推廣署 大學 畢業 香港 人力資源 行政 履歷表
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