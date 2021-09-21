【加強監管】FB、Google辦事不力？　俄羅斯擬增科企罰款

俄羅斯近日加強對美國科技公司的監管，頻頻推出新措施。綜合外電報道，俄羅斯通信監管機構Roskomnadzor最新指出，拒絕刪除「在俄羅斯被判定為非法的內容」的公司，可能面臨更高額罰款，佔當地年營收額達5%至20%。

早前多間科企如Facebok、Twitter及Google，由於沒有刪除非法內容，也遭俄羅斯法院判處罰款。據Roskomnadzor數據顯示，今年到目前為止，Facebook已被俄羅斯罰款6,600萬盧布（約700萬港元），Twitter及Google則分別判處罰款3,840萬盧布（約408萬港元）和2,600萬盧布（約276萬港元）。

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此外，Google及蘋果也曾經因其他違規行為而被罰款，包括在今年4月19日，俄羅斯聯邦反壟斷局（FAS）對Google提出訴訟，指控Google濫用其影片服務YouTube的市場主導地位。4月27日，由於蘋果違反俄羅斯的反壟斷法，FAS對蘋果處以逾1,200萬美元（約9,341 萬港元 ）的罰款。

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責任編輯：張寶燕