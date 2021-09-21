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杜魯多連任加拿大總理 自由黨再組少數派政府（第二版）

環球社會熱點 21:32 2021/09/21

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加拿大總理杜魯多早前決定提前大選，希望爭取民意支持，推動當地新冠肺炎疫情的經濟復甦政策。點票結果顯示，杜魯多所屬的自由黨取得最多議席，杜魯多可連續第3屆擔任總理。但自由黨未能取得過半數議席成為多數黨，需再次與其他政黨籌組聯合政府。

（第二版更新點票結果）

加拿大將舉行國會大選 杜魯多自由黨支持度落後 【下一頁】

杜魯多領導的自由黨取得158席，只較上屆多3席；在野保守黨取得119席緊隨其後，較上屆減少2席；「魁北克集團」（Bloc Québécois） 取得34席，新民主黨（NDP）贏得25席，綠黨維持兩席不變。

眾議院整體席位分布未出現重大變化，自由黨依然成為眾議院主要政黨，但仍舊未能在338席中，取得過半數的170席。保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）承認落敗，指已致電杜魯多祝賀。

連續3屆擔任總理的杜魯多其後發表講話，表示感激選民在新冠疫情下讓他堅持使命重返工作崗位，強調今次選舉展示自己取得民意授權，答應將帶領民眾迎接更美好的未來。

加拿大強制聯邦僱員接種 最快9月實施 【下一頁】

杜魯多8月要求提前兩年舉行眾議院大選，正因為現時他所領導的政黨未在眾議院成為多數黨，難以完全推行自由黨屬意的疫後恢復政策。自由黨計劃動用數十億美元預算支持經濟復甦，維持高赤字的國家財政預算方案，引來主要對手保守黨反對。

責任編輯：郭麗明

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