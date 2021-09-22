【恒大3333】恒大債務成國際關注　一文看清白宮IMF等評論、大空頭Chanos：習近平關鍵時刻

▲ 【恒大3333】一文看清白宮、投資機構評論恒大債務危機 大空頭Chanos：習近平關鍵時刻

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中國恒大 （03333） 債務問題進入關鍵時刻，市場關注恒大能否在本周、10月初先後為旗下債務票據付息。中國恒大在「三道紅綫」要求下，流動性出現危機，投資機構對於作為內地三大房企之一的恒大能否獲政府或其他白武士出手看法不一，甚至將事件類比成「雷曼爆煲」，恒大系、內房、內銀、內險不同板塊股價連日受壓，最新美國白宮、國際貨幣基金組織IMF也發聲關注恒大事件。

恒大公告9月23日如期支付境內債利息 另一美元債同日付息，可見【下一頁】

以下綜合最新市場評論：

IMF：中國有工具避免恒大問題引發系統性危機

IMF在周二（21日）表示，密切關注中國恒大事件發展走向，但認為北京有足夠工具，防止事件變成系統性風險。IMF首席經濟學家Gita Gopinath 向外電表示，地產業是中國經濟一大部分，恒大潛在違約會波及中國經濟活動和財政穩定，但認同中國需要監管改革高槓桿的地產行業。

白宮：必要時作出適當回應

白宮新聞秘書Jen Psaki周一（20日）被問及對中國恒大看法，Psaki稱，恒大是中國內地企業，絕大部分業務也在中國，但美國財政部主責團隊一直監察全球市場，衡量對美國經濟的任何風險，準備好需要時適當回應。

大空頭Chanos：習近平面臨「關鍵時刻」

華爾街知名大空頭Kynikos Associates創辦人Jim Chanos周一（20日）接受外電採訪時形容，國家主席習近平正面臨「關鍵時刻」，投資者觀看習近平會如何處理恒大危機，認為習近平為首的中國領袖分析，經濟不可持續依賴房地產，需要改變。

Chanos批評，中國的經濟模式下，股東和債權人無法得到很好的對待，認為中國不是投資的好地方。

標普：除非蔓延至其他行業 否則恒大不會獲救

國際評級機構標準普爾預計，除非中國認為恒大會觸發其他大型房企崩潰，引發系統性危機，否則中國不會直接支持恒大，令恒大很可能違約。標普預計，其他融資能力較弱的房企都會面臨恒大類似危機，無法從離岸市場融資，該行已因而調低建業地產、花樣年、榮盛發展和新力控股評級。

富達國際：恒大可獲戰略投資者重組

富達國際投資總監Catherine Yeung相對樂觀，她在外電訪問中表示，預計恒大可能得以避免破產，尋求與戰略和資金雄厚的投資者重組，而投資者正在尋找一個「拐點」，這將會看到某種形式的貨幣政策放鬆和政策周期轉向。

其他恒大分析尚有：

蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」 內地樓市或因此陷入寒冬

大和：內銀的恒大債務敞口涉三範疇惟風險可控 料政府很快會有應對方案

高盛：恒大危機或拖跌中國經濟4.1百分點

圖看最強內房分析員蔡金強和主要大行看法

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彭博數據顯示，恒大周四（23日）需為票息8.25厘的5年期美元債支付8,350萬美元利息，而據該債券契約，逾期30天後將被視為違約。同日恒大還需要為一筆境內債券支付2.32億元人民幣（3,600萬美元）利息。

據恒大半年業績，至6月底，恒大流動負債總額達1.57萬億元人民幣，較去年底雖減少，但「三道紅綫」要求令恒大舉債難度大增。

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編輯：麥德銘