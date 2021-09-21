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【iOS 15】4款iPhone更新後　電池續航力明顯下滑

科技 13:37 2021/09/21

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蘋果最新釋出iOS 15更新，有海外YouTuber近日更就此測試多款iPhone的電池續航力變化。測試結果顯示，普遍iPhone更新iOS 15後，較iOS 14的電池續航下滑。其中4款舊iPhone包括iPhone 6S、iPhone 7、iPhone 8及iPhone XR的電池續航力均出現明顯下滑。

【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽

【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」　真機現身紐約實體店

YouTuber「iAppleBytes」日前以跑分平台Geekbench軟件，針對與正式版幾乎無異，向開發者推出的iOS 15 RC（Release Candidate）版本進行的測試。據Geekbench數據結果，各款舊iPhone的測試結果如下：

  • 第二代iPhone SE：3小時22分（2239分）
  • iPhone 11：5小時30分（3286分）
  • iPhone XR：5小時14分（3393分）
  • iPhone 8：3小時9分（1890 分）
  • iPhone 7：3小時20分（1993分）
  • iPhone 6S：2小時40分（1600分）
  • 初代iPhone SE：2小時50分（1753分）

測試結果又顯示，當中僅有iPhone 11及第二代的iPhone SE，在升級至iOS 15後擁有比iOS 14時期更好的續航分數，分別增加了46分及13分。

另據蘋果官方在支援文件中的提醒指，用戶更新後，因iPhone或其他裝置需要軟體重整和最佳化，初期使用會有續航力變差的狀況，但一段時間後即會恢復。 

【MacBook Pro】提升屏幕優勢！傳蘋果MacBook Pro　將改用OLED屏幕、由三星供貨

責任編輯：張寶燕

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