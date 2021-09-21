【Bitcoin】比特幣大跌 薩爾瓦多趁低吸納150個

美股下挫之際，全球加密貨幣市場下跌，Bitcoin（比特幣）低見40,267美元。中美洲國家薩爾瓦多早前將Bitcoin列為法定貨幣，薩爾瓦多總統布克爾宣布趁低吸納150個Bitcoin，目前累計已持有700個Bitcoin。

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根據CoinDesk截至本港周二（21日）下午1點34分的數據，Bitcoin報42,386美元，24小時跌7.38%。Bitcoin價格走向波動，今年4月曾升至6.3萬美元高位，其後持續回落，於7月下旬更一度跌穿3萬美元大關。但Bitcoin價格隨即反彈，於本月初重上5萬美元水平。

布克爾（Nayib Bukele）周一（20日）於社交媒體Twitter宣布，薩爾瓦多繼續沿用趁低吸納的策略，已經再購入150個Bitcoin。

布克爾於帖文下方留言表示：

如果你趁低吸納，他們永遠都無法擊敗你，這是總統的建議。 （They can never beat you if you buy the dips. Presidential advice.）

薩爾瓦多目前合共持有700枚Bitcoin，按上述Bitcoin價格計算，該國持有的Bitcoin市值接近3,000萬美元（約2.34億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲