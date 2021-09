【Bitcoin】比特幣大跌 薩爾瓦多趁低吸納150個

美股下挫之際,全球加密貨幣市場下跌,Bitcoin(比特幣)低見40,267美元。中美洲國家薩爾瓦多早前將Bitcoin列為法定貨幣,薩爾瓦多總統布克爾宣布趁低吸納150個Bitcoin,目前累計已持有700個Bitcoin。

【Bitcoin】掘礦產生大量電子垃圾 每年逾3萬噸 【下一頁】

南韓過半加密貨幣交易所關閉 「泡菜幣」損失200億 【下一頁】

根據CoinDesk截至本港周二(21日)下午1點34分的數據,Bitcoin報42,386美元,24小時跌7.38%。Bitcoin價格走向波動,今年4月曾升至6.3萬美元高位,其後持續回落,於7月下旬更一度跌穿3萬美元大關。但Bitcoin價格隨即反彈,於本月初重上5萬美元水平。

布克爾(Nayib Bukele)周一(20日)於社交媒體Twitter宣布,薩爾瓦多繼續沿用趁低吸納的策略,已經再購入150個Bitcoin。

布克爾於帖文下方留言表示:

如果你趁低吸納,他們永遠都無法擊敗你,這是總統的建議。

(They can never beat you if you buy the dips. Presidential advice.)