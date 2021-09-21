憂恒大引發系統性風險　散戶急問應否沽手頭招行（03968）

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【恒大3333】大和：內銀的恒大債務敞口涉三範疇惟風險可控 料政府很快會有應對方案
恒大債務危機牽連甚廣，市場擔心不單只影響內房行業，甚至會引發系統性風險，包括銀行資金鏈、債市等範疇。有散戶投資者留言提問，手持招行 （03968） 本打算長線收息用，但目前市況轉弱，應否沽貨離場？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）這樣建議。
恒指再失24000點 下行空間有幾多？ 【按此】
重溫今早《ET開市直擊》-中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾【按此】
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28：09 - 港股開市市況速報
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欄名 : 3分鐘睇股