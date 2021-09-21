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【疫後新常態】研究：大部分打工仔願放棄加薪　為追求混合工作模式

商業 13:30 2021/09/21

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25至34歲的受訪者當中，甚至有多達3分之2的人表示，若該企業未能提供混合工作模式，則不會考慮應徵。 （法新社圖片）

靈活辦公空間供應商 IWG最近在英國進行研究，發現大部分上班一族寧願放棄加薪10%，亦要求混合工作模式；甚至有受訪者表示，若該企業未能提供混合工作模式，則不會應徵該職位。

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在香港共有17個據點的 IWG公布其英國研究結果，發現相比起傳統的辦公模式，有72%受訪者更喜歡混合工作模式，即使傳統周一至周五的工作模式可帶來更高的收入。自疫情爆發以來，不少企業員工亦長期居家工作，亦證明其工作效率不輸以往的傳統工作模式。此亦令員工更希望在疫情過後，繼續採用混合工作模式，保留生活及工作平衡、有更大彈性的好處。

據 IWG公布的結果顯示，25至34歲的受訪者當中，甚至有多達3分之2的人表示，若該企業未能提供混合工作模式，則不會考慮應徵。另一邊廂，若該職位可以提供靈活的工作方式，有83%的受訪者認為更有可能應徵。

研究結果反映疫情大流行後，如何令員工對辦工模式及地點的態度有所影響。IWG認為，在新的職場世界中，企業若希望聘用優秀人才，必須為員工提供一種以互信、個人責任及效率為基礎的工作模式，並非綑綁員工在辦公室工作指定時數。

專家又提到，若僱主可提供混合工作模式，相信將更容易留住人才。員工不再需要頻繁往返家庭及工作地點，改善生活及工作之間的平衡，又可以把握時間與親朋共聚，或改善個人身心靈健康。當人們的精神健康得到滿足，將會對工作更加忠誠，並留在同一企業更長時間。

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責任編輯：葉泳珊

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