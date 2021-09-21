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【港產故事】情侶兼職創業歷盡艱鉅　本地設廠產湯力水　月賣1萬枝

理財智慧 18:21 2021/09/21

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近年興起手工啤，但說起「湯力水」，你又知不知道是甚麼？「湯力水」即Tonic Water，是一種軟性氣泡飲料，味道苦中帶澀，主要配搭氈酒調製雞尾酒。楊璟琳與未婚夫李賢杰於2020年年初，在疫市下投資接近百萬元，於新蒲崗開設800平方呎的廠房，創立品牌The Carbonation。

楊璟琳接受本刊訪問時指，他們利用廠內的幾部機器生產湯力水。初開業時，生意發展不是一帆風順，曾試過一個月零收入，及後受新冠肺炎疫情影響，竟意外打開新客源，最高峰月賣1萬枝，營業9個月後終達至收支平衡。

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畢業於倫敦政治及經濟大學的楊璟琳與李賢杰，同樣喜愛喝酒，回港後以半職身份創立本地品牌The Carbonation，主打賣湯力水。湯力水成分含檸檬、糖、奎寧等。當時，兩人為令品牌更貼地，因此盡量採用本地的香料製作。以其採用的香水檸檬為例，他們透過電視節目得知有本地農場種植，成為合作契機。楊璟琳指，農場利用台灣種子，在香港土壤種植。她解釋，香水檸檬不會有太多汁液，而果皮會較一般檸檬厚並散發香氣。產品初推出時，反應平平，試過一個月零收入，然而，新冠肺炎疫情出現，無意間改變了他們的客源，營業9個月後達至收支平衡。

客源由酒吧變咖啡店

The Carbonation的銷售對象為商家，原本打算與酒吧和餐廳合作，但去年新冠肺炎爆發時，酒吧和餐廳大受影響，令他們的計劃不似預期。「頭半個月至九個月幾乎是零收入，當時普遍酒吧就算有開門，但生意也比較淡薄，更不用說他們會願意花錢嘗試和宣傳新品。」

延伸閱讀:【iMoney專訪_中秋特輯】由護膚代理跳入老牌餅店　恆香CEO冀提升唐餅文化價值：【下一頁

生意受挫，楊璟琳憶述，轉捩點是與奧地利的一個酒廠合作推Crossover後發生。「及至行內的人開始認識我們，因此增加了跟品牌間的合作，之後有媒體開始跟我們做訪問，大家都認識這個牌子。」此舉也吸引咖啡店與The Carbonation合作，「反而有些咖啡店不太受疫情影響，而且有一款新興的產品叫Espresso Tonic，就是特濃咖啡加湯力水，愈來愈多人喜歡，所以現時主要銷路都是咖啡店。」

除此之外，品牌又與分銷商合作，而疫情也令更多消費者接觸品牌，「多了人因為疫情在家中調配飲品，消費者也更願意找較昂貴的酒加上特別產品來調配，這樣也令更多人認識我們的牌子。」她笑言：「如果在疫情前，他們或許沒有閒情會去找這些牌子，你出得去酒吧，調酒師沖甚麼給你，你也會喝。」

文章節錄自724期《iMoney Focus》封面故事。

 

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責任編輯：黎淑雯

肺炎 媒體 雞尾酒 恒生指數 奧地利 銷售 新蒲崗 品牌 倫敦 兼職

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