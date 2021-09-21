  • 28°C
香港時間 : 2021921日 (二) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】大和：內銀的恒大債務敞口涉三範疇惟風險可控　料政府很快會有應對方案

股市 13:21 2021/09/21

分享：

大和稱，即使銀行是債市主要投資者，並可能有部分恒大債券，但內銀持有的大部分債券都是有息債券

恒大 （03333） 很大可能出現債務違約，市場憂慮會引發中國金融危機。券商大和資本認為，內銀的恒大風險敞口有三大範疇，包括貸款、債券及金融產品，其中貸款及債券金額較小，而金融產品敞口難以出現，預期中國政府很快便會為內房行業特別是恒大，提出應對方案。

恒大許家印在危機當中都趁中秋向員工發信【下一頁】

房地產貸款佔企業貸款只有6%至19%

大和指，假設恒大所有銀行及其他貸款，以及內地企業債都由內地銀行提供融資，有關債務佔內銀的累計組合只是非常小的比例，而內地不良貸款標準非常嚴格，加上內銀對於貸款有充足的撥備，相信潛在的風險貸款有限。該行覆蓋的內銀股中，房地產貸款佔企業貸款只有6%至19%，包括按揭的整體房地產貸款則佔總貸款額24%至41%。

蔡金強指，恒大無得救，詳見【下一頁】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

大和稱，即使銀行是債市主要投資者，並可能有部分恒大債券，但內銀持有的大部分債券都是有息債券，即由政府部門、央行、政策式銀行發行，意味信貸風險偏低，而房地產企業債僅佔企業債券組合約4%，故風險可控。

郵儲行的內房債務風險敞口最小

現時市場預期，恒大財富發行的金融產品有機會違約，但銀據商業註冊資料，恒大財富並沒有容許其發行標準金融產品予消費者的金融牌照，意味恒大財富是從其他渠道如場外交易市場取得資金，因此相信內銀在合規風險下，難以協助恒大財富去銷售有關產品。

恒大汽車向獨董及科研員工授購股權，詳見【下一頁】

大和指，由於房地產問題已引起社會廣泛關注，預期政府很快會提出應對方案，但整體銀行業看不到有任何重大的影響，只是個別銀行可能需要較大的撥備，以準備潛在的信貸損失。該行覆蓋的內銀股中，郵儲行 （01658） 的內房債務風險敞口最小，信貸成本壓力最低。

相關文章：【恒大3333】高盛：恒大危機或拖跌中國經濟4.1百分點　

相關文章：【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%

港股 傳統經濟股 中國恒大（03333） 債券 地產 郵儲銀行（01658） 金融 銷售 恒大

上一篇文章

【財經台今日有咩睇】全新直播節目時間表 （不斷更新）

下一篇文章

內房系統性風險影響有幾大　散戶急問招行（03968）應否續持有
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%
【恒大3333】蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」　內地樓市或因此陷入寒冬
【恒大3333】蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」　內地樓市或因此陷入寒冬
【港股夜期+ADR】全球齊冧　外媒憂恒大引爆環球金融危機　夜期再瀉393點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】全球齊冧　外媒憂恒大引爆環球金融危機　夜期再瀉393點（不斷更新）
【香港樓市】一文看清券商最新地產股分析　花旗：新一屆港府可輕易通過任何土地政策
【香港樓市】一文看清券商最新地產股分析　花旗：新一屆港府可輕易通過任何土地政策
【內房股】新力控股插近9成後停牌　標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」（第四版）
【內房股】新力控股插近9成後停牌　標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」（第四版）