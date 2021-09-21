【恒大3333】大和：內銀的恒大債務敞口涉三範疇惟風險可控　料政府很快會有應對方案

▲ 大和稱，即使銀行是債市主要投資者，並可能有部分恒大債券，但內銀持有的大部分債券都是有息債券

恒大 （03333） 很大可能出現債務違約，市場憂慮會引發中國金融危機。券商大和資本認為，內銀的恒大風險敞口有三大範疇，包括貸款、債券及金融產品，其中貸款及債券金額較小，而金融產品敞口難以出現，預期中國政府很快便會為內房行業特別是恒大，提出應對方案。

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房地產貸款佔企業貸款只有6%至19%

大和指，假設恒大所有銀行及其他貸款，以及內地企業債都由內地銀行提供融資，有關債務佔內銀的累計組合只是非常小的比例，而內地不良貸款標準非常嚴格，加上內銀對於貸款有充足的撥備，相信潛在的風險貸款有限。該行覆蓋的內銀股中，房地產貸款佔企業貸款只有6%至19%，包括按揭的整體房地產貸款則佔總貸款額24%至41%。

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大和稱，即使銀行是債市主要投資者，並可能有部分恒大債券，但內銀持有的大部分債券都是有息債券，即由政府部門、央行、政策式銀行發行，意味信貸風險偏低，而房地產企業債僅佔企業債券組合約4%，故風險可控。

郵儲行的內房債務風險敞口最小

現時市場預期，恒大財富發行的金融產品有機會違約，但銀據商業註冊資料，恒大財富並沒有容許其發行標準金融產品予消費者的金融牌照，意味恒大財富是從其他渠道如場外交易市場取得資金，因此相信內銀在合規風險下，難以協助恒大財富去銷售有關產品。

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大和指，由於房地產問題已引起社會廣泛關注，預期政府很快會提出應對方案，但整體銀行業看不到有任何重大的影響，只是個別銀行可能需要較大的撥備，以準備潛在的信貸損失。該行覆蓋的內銀股中，郵儲行 （01658） 的內房債務風險敞口最小，信貸成本壓力最低。

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