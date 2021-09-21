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【Bitcoin】掘礦產生大量電子垃圾 每年逾3萬噸

環球社會熱點 13:08 2021/09/21

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虛擬加密貨幣Bitcoin（比特幣）價格近年快速飆升，掀起一股掘礦熱潮。有研究指出，每年挖掘Bitcoin創造3.07萬噸電子垃圾，每宗交易平均生產的電子垃圾亦較生產最新iPhone更多。

南韓過半加密貨幣交易所關閉 「泡菜幣」損失200億  【下一頁】

刊登在學術期刊《資源﹑保育及回收》（Resources, Conservation & Recycling）的研究指出，截至今年5月為止的一年時間內，挖掘Bitcoin產生約3.07噸電子垃圾。報告亦提及，生產最新iPhone 13會產生173公克的電子垃圾，但每次掘礦便會平均創造272公克電子垃圾。

掘礦必須的電腦在過程中會耗損或被汰舊換新，因此創造出大堆電子垃圾。研究人員估計，挖礦設備的平均壽命只得1.29年，生產的電子垃圾數量有如同荷蘭每年拋棄的小型資訊科技及遙距通訊設備。

加州名校生勒索盜竊加密貨幣 入侵40人電話  【下一頁】

研究人員亦指出，雖然多數挖礦設備的晶片不能回收，但其他組成部分如金屬製的主機盒及鋁製散熱片等可以，但，頻繁回收挖礦設備或嚴重影響全球其他電子設備的供應鏈。

現時全球只有17%電子垃圾已被回收，但估計回收數目在部分挖礦風氣盛行的國家更少，因為多數有關國家對回收電子垃圾的監管相對不佳。為解決挖礦產生的電子垃圾問題，研究人員亦建議Bitcoin更動交易認證的方法，移植至一個減少依賴電腦運算的系統。

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責任編輯：吳漢培

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