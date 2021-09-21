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普京一黨較預期取更多議席 共產黨不滿上街示威

環球社會熱點 14:58 2021/09/21

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俄羅斯選舉完成點票，結果顯示總統普京所屬的統一俄羅斯黨取得近5成選票，豪奪逾3分2議席，再次成為國會最大黨。俄羅斯反對派聲稱當局涉及大規模選舉欺詐，有反對派支持者周一晚上舉行示威，表示不滿。

俄羅斯選舉初步結果出爐 普京所屬黨料勝利 (第二版) 【下一頁】

俄羅斯中央選舉委員會完成點票程序後表示，統一俄羅斯黨以49.82%得票率獲勝。近半得票率令統一俄羅斯黨在杜馬議會共450席位中，取得超過3分之2席位，未來無需其他黨派支持亦能執政。俄羅斯共產黨位居第二，得票率為18.93%，共有5個政黨達至5%門檻，得以進身俄羅斯國家杜馬。

統一俄羅斯黨一直被外界認為會獲勝，但有選前調查結果顯示，多年生活水平未有改善和貪污腐敗指控削弱民眾的支持。最終投票官方結果顯示，統一俄羅斯黨較上次2016年類似選舉得票率僅僅下跌約4%。

示威情況

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反對派候選人在首都15個選區中一度大幅領先，但連同電子點票結果後卻全數落敗。共產黨候選人Valery Rashkin向公眾聲稱，今次選舉是侮辱及犯罪，共產黨將繼續抗議，直至電子點票結果被推翻。多達200名共產黨支持者周一（20日）晚上在莫斯科舉行示威，警察到場戒備。

普京身邊幾十人確診需隔離 俄羅斯國家杜馬選舉在即 【下一頁】

俄羅斯著名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）在6月被法院裁定為極端分子，禁止參選。納瓦尼助手索博爾（Lyubov Sobol）譴責選舉違規情況如此多，今次結果不能被認證為合法及真實。

總統普京（Vladimir Putin）與中央選舉委員會主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）視像通話時表示，感謝俄羅斯公民的信任，投票率顯示俄羅斯民眾組建杜馬議會負責任的態度。他指俄羅斯全國都有共同目標，令俄羅斯及其公民享有繁榮昌盛。

帕姆菲洛娃表示，今次選舉非常乾淨和透明（clean and transparent），並向普京表示會在周五（24日）宣布最終結果前，檢視所有選舉相關的投訴。

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責任編輯：李俊儀

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