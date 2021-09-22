【恒大3333】日本政府退休基金持近6億人幣恒大股債　內地網民戲稱恒大抗日英雄（第二版）

恒大 （03333） 債務危機蔓延至日本，日本股市周二（21日）曾因恒大債務危機急挫。日本政府退休金投資基金（GPIF） 被揭持有恒大債券，持債券規模在一眾海外投資者中排名頭10。日本央行行長黑田東彥周三（22日）表示，關注恒大的經營危機為國際金融市場帶來的影響。

滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券，詳見【下一頁】

恒大債務危機延蔓至環球股市，美股周一亦急跌，標普500指數及納指周一跌幅創5月以來最大單日跌幅，日股周二亦受拖累，日經平均指數周二下跌2.2%，創6月21日以來最大跌幅。

圖看蔡金強如何評恒大危機

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另一邊廂，由日本厚生勞動省管理、同時是全球最大養老基金的日本政府退休金投資基金被揭持有恒大債券，持債券規模在一眾海外投資者排名第9。

GPIF今日（22日）透露，曾經投資恒大集團及旗下企業。截至3月底持有股票和公司債共約96億日圓，折合約5.67億元人民幣。負責人表示，由於實施長期分散投資，因此不會對養老金運用立即產生影響。截至3月底，GPIF整體運用資產額約為186萬億日圓（約1.7萬億美元）

對於目前是否仍持有恒大集團股票等資產一事，該負責人稱「會對市場造成影響，不便回答。」

雖然GPIF對恒大的投資屬皮毛，但已引起內地網民一番討論，更有內地人封恒大為「抗日英雄」等。

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（第二版新增GPIF回應）